Белорусские каналы БелТА, СТВ и ОНТ удалены с YouTube

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство информации Республики Беларусь сообщило, что YouTube удалил белорусские каналы агентства БелТА, телеканалов СТВ и ОНТ.



«Сегодня видеохостинг YouTube американской компании Google удалил белорусские каналы БелТА, СТВ и ОНТ», — говорится в сообщении в телеграм-канале.



В ведомстве заявили, что негативно оценивают этот недружественный и безосновательный шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования.



