Из-за роста цен Париж запросил проверку нефтеперерабатывающих заводов в ЕС
22:45 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я написал письмо в Еврокомиссию с просьбой провести расследование на европейских нефтеперерабатывающих заводах, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений», — заявил Лескюр.
Он отметил, что власти Франции изначально подозревали в недобросовестном завышении цен операторов АЗС, однако проведенные проверки практически не выявили нарушений — лишь 5% из нескольких сотен проверенных заправок «выходили за рамки» и были оштрафованы. Министр добавил, что существенная часть топлива поступает на французские заправки из-за границы, поэтому, не имея полномочий на проверки зарубежных НПЗ, он и обратился к Еврокомиссии.
