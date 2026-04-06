Из-за роста цен Париж запросил проверку нефтеперерабатывающих заводов в ЕС

22:45 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр попросил Еврокомиссию провести проверку на нефтеперерабатывающих заводах в ЕС на предмет недобросовестного завышения цен. Об этом он заявил в эфире телеканала France 5.

«Я написал письмо в Еврокомиссию с просьбой провести расследование на европейских нефтеперерабатывающих заводах, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений», — заявил Лескюр.

Он отметил, что власти Франции изначально подозревали в недобросовестном завышении цен операторов АЗС, однако проведенные проверки практически не выявили нарушений — лишь 5% из нескольких сотен проверенных заправок «выходили за рамки» и были оштрафованы. Министр добавил, что существенная часть топлива поступает на французские заправки из-за границы, поэтому, не имея полномочий на проверки зарубежных НПЗ, он и обратился к Еврокомиссии.


