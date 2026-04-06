За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 85 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказали там.