Сухогруз под флагом иностранного государства в Таганроге попал под атаку БПЛА

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерческое судно под флагом иностранного государства получило повреждения в результате попадания обломков БПЛА после ночной воздушной атаки на Таганрог. Возникший пожар был локализован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Отражены и уничтожены БПЛА в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области. В акватории залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар. К этому часу он локализован. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии», — написал он в своем уканале в Max.

Губернатор отметил, что на местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования, а информация по разрушениям на земле уточняется.