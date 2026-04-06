НОВОСТИ

Иран разделил страны на три категории при использовании Ормузского пролива — ТВ

08:50 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти разработали систему управления судоходством в Ормузском проливе и обеспечения прохода судов по нему из разных стран в зависимости от уровня их отношений с Тегераном. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его версии, согласно схеме Ирана, все государства разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам, попавшим в первую группу, будет запрещено пользоваться Ормузским проливом, суда «нейтральных» государств будут облагаться высокими сборами, а «дружественные» получат право свободного прохода через пролив.

Полный список по трем разработанным Тегераном категориям не приводится, однако, по утверждению телеканала, практически все арабские страны Персидского залива отнесены к разряду «нейтральных» или «враждебных» государств, которым в соответствии с планом Ирана либо придется платить «существенные пошлины», либо будет и вовсе запрещен проход через Ормузский пролив.

