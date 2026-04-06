0
0
1419
НОВОСТИ

Пентагон эвакуировал военных с ряда баз США на Ближнем Востоке — СМИ

09:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон провел эвакуацию военных США с ряда американских баз на Ближнем Востоке в связи с ударами со стороны Ирана. Об этом сообщило в пятницу Национальное общественное радио США (NPR).

По его сведениям, «сотни моряков были эвакуированы в США с базы в Бахрейне после того, как Иран нанес по ней удар с применением ракет и беспилотников». Как уточняется в материале, «эвакуация проводилась и с других американских баз в регионе», однако подробности не приводятся.

В публикации сообщается, что с базы в Бахрейне, где находится штаб 5-го флота ВМС США, были эвакуированы около 1,5 тыс. американских военных и членов их семей. До начала военной операции США и Израиля против Ирана на этой базе несли службу около 8 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку