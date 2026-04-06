Пентагон эвакуировал военных с ряда баз США на Ближнем Востоке — СМИ
09:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон провел эвакуацию военных США с ряда американских баз на Ближнем Востоке в связи с ударами со стороны Ирана. Об этом сообщило в пятницу Национальное общественное радио США (NPR).
По его сведениям, «сотни моряков были эвакуированы в США с базы в Бахрейне после того, как Иран нанес по ней удар с применением ракет и беспилотников». Как уточняется в материале, «эвакуация проводилась и с других американских баз в регионе», однако подробности не приводятся.
В публикации сообщается, что с базы в Бахрейне, где находится штаб 5-го флота ВМС США, были эвакуированы около 1,5 тыс. американских военных и членов их семей. До начала военной операции США и Израиля против Ирана на этой базе несли службу около 8 тыс. человек.
Новости
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
