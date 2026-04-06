Средняя зарплата в России за год выросла почти на 15 тыс. рублей — статистика

09:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер зарплаты в России за год вырос практически на 15 тыс. рублей. Это следует из данных статистики, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике за январь 2026 — Российская Федерация: 103 611», — говорится в сообщении.

Согласно статистике, в январе 2025 года средний размер зарплаты в стране составлял 88 980 рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 14 631 рублей.

