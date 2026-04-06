Более 70% украинцев предпочитают русскоязычный контент — министр культуры Украины
10:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70% украинцев предпочитают пользоваться русскоязычным контентом, четверть делает это ежедневно. Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.
«71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. Среди подростков — 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом», — написала она на своей странице в соцсети. По ее мнению, причина «не в симпатиях» к России, а «в привычках, доступности, и алгоритмах платформ». «И это важный сигнал, что украинского продукта не хватает», — добавила она.
На это уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский, в частности объяснив причину популярности русскоязычного контента. «Причина в том, что это родной язык этих 71 процента», — написал он в своем телеграм-канале.
