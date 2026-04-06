Введение шестидневки не приведет к росту эффективности труда — ФНПР
12:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение количества часов на работе до 12 в день не приведет к пропорциональному росту эффективности труда, так как при высокой нагрузке пострадает качество. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой перехода на усиленный график работы для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях кризиса. По его мнению, эффективным решением может стать работа по 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе.
«Увеличение количества часов не ведет к пропорциональному росту эффективности. При такой нагрузке неизбежно страдает качество выполняемой работы», — сказала Кузьмина.
Она добавила, что шестидневная рабочая неделя не приведет к росту выручки, но вызовет дополнительные расходы на оплату труда.
По ее словам, вместо увеличения рабочего времени лучше сосредоточиться на росте производительности труда через внедрение новых технологий, роботизацию и использование искусственного интеллекта. Это позволит работать меньше, а не больше, при сохранении и даже росте доходов, отметила Кузьмина.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
