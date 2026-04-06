Введение шестидневки не приведет к росту эффективности труда — ФНПР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение количества часов на работе до 12 в день не приведет к пропорциональному росту эффективности труда, так как при высокой нагрузке пострадает качество. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой перехода на усиленный график работы для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях кризиса. По его мнению, эффективным решением может стать работа по 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе.

«Увеличение количества часов не ведет к пропорциональному росту эффективности. При такой нагрузке неизбежно страдает качество выполняемой работы», — сказала Кузьмина.

Она добавила, что шестидневная рабочая неделя не приведет к росту выручки, но вызовет дополнительные расходы на оплату труда.

По ее словам, вместо увеличения рабочего времени лучше сосредоточиться на росте производительности труда через внедрение новых технологий, роботизацию и использование искусственного интеллекта. Это позволит работать меньше, а не больше, при сохранении и даже росте доходов, отметила Кузьмина.