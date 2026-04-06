Дачникам разрешено вырубать на участке «аварийные» деревья — ОП

Владельцы дач имеют право вырубать на своих участках деревья, которые находятся в аварийном состоянии и могут упасть на дом или провода. Есть и ряд других оснований, а в случае сомнений стоит обратиться к местным властям за разрешением, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Деревья на своем земельном участке можно рубить, если земля имеет сельскохозяйственное назначение; при самопроизвольном их падении; когда они произрастают на земле, выделенной под садоводческую деятельность или ИЖС, и находятся в собственности гражданина (при условии, что не указаны какие-либо ограничения на действия с землей); если они не являются ценными породами; если они не располагаются в регионе обитания животных или птиц из Красной книги», — пояснил юрист.

Он отметил, что «если деревья посажены собственником, то их допускается срубать в любых количествах». Самостоятельно удалять дерево можно и в случаях, когда оно «полностью засохло, поражено вредителями, находится в аварийном состоянии», может упасть на здание или инженерные сети. В некоторых регионах, помимо федерального законодательства, существуют дополнительные местные нормы.

Иногда для законного спила дерева может понадобиться порубочный билет. «Перед тем как выдать порубочный билет, уполномоченный орган может назначить экспертизу: специалист прибудет на место, осмотрит объект вырубки, оценит риски. Обращаю внимание, что чаще всего на деревья плодовые, а также молодые разрешение не потребуется, но советую перестраховаться и обратиться в уполномоченный орган за получением разрешения. Если же дерево угрожает безопасности на земельном участке, то можно обратиться в МЧС», — рассказал Машаров.

Эксперт добавил, что когда речь идет не о молодом дереве (поросли), дачникам лучше обращаться к сертифицированным специалистам. «Они подберут подходящий способ для безопасного удаления дерева. Дерево может быть слишком высоким и при спиле и последующем падении повредить чужой дом или иную собственность», — предупредил он.