Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 50 украинских беспилотников

09:00 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи в период с 23:00 воскресенья до 07:00 мск понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.