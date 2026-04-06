Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 50 украинских беспилотников
09:00 06.04.2026 Источник: Интерфакс
Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи в период с 23:00 воскресенья до 07:00 мск понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
НОВОСТИ
- 09:32 06.04.2026
- Нефть марки Brent дорожает после выходных
- 09:20 06.04.2026
- Киев за неделю в зоне СВО потерял почти 8,9 тыс. солдат и наемников - Марочко
- 09:05 06.04.2026
- США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня - Axios
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
