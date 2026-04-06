Нефть марки Brent дорожает после выходных

09:32 Источник: Интерфакс

Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $109,77 за баррель, что на $0,74 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,19 (0,17%), до $111,35 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.