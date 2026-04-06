Нефть марки Brent дорожает после выходных

09:32 06.04.2026 Источник: Интерфакс

Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $109,77 за баррель, что на $0,74 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,19 (0,17%), до $111,35 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

09:20 06.04.2026
Киев за неделю в зоне СВО потерял почти 8,9 тыс. солдат и наемников - Марочко
0
90
09:05 06.04.2026
США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня - Axios
0
139
09:00 06.04.2026
Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 50 украинских беспилотников
0
132
20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
1013
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
812
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
1145
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
1104
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
1183
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
956
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
935

