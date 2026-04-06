США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня - Axios
09:05 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, "США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта". Источники портала признают, что "шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало", но это может быть "единственной возможностью предотвратить существенную эскалацию, которая будет означать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по объектам энергетики и систем водоснабжения в государствах Персидского залива".
Как отмечают источники Axios, посредники в Пакистане, Египте и Турции надеются добиться от сторон мер по укреплению доверия, рассчитывая, что Иран предпримет некоторые шаги в вопросе открытия Ормузского пролива, а также в том, что касается ядерной программы Тегерана. "Они также работают над тем, какие меры может принять администрация [президента США Дональда] Трампа, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным, и конфликт не возобновится", - пишет портал.
НОВОСТИ
- 09:32 06.04.2026
- Нефть марки Brent дорожает после выходных
- 09:20 06.04.2026
- Киев за неделю в зоне СВО потерял почти 8,9 тыс. солдат и наемников - Марочко
- 09:00 06.04.2026
- Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 50 украинских беспилотников
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
