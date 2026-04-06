США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня - Axios

По их информации, "США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта". Источники портала признают, что "шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало", но это может быть "единственной возможностью предотвратить существенную эскалацию, которая будет означать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по объектам энергетики и систем водоснабжения в государствах Персидского залива".

Как отмечают источники Axios, посредники в Пакистане, Египте и Турции надеются добиться от сторон мер по укреплению доверия, рассчитывая, что Иран предпримет некоторые шаги в вопросе открытия Ормузского пролива, а также в том, что касается ядерной программы Тегерана. "Они также работают над тем, какие меры может принять администрация [президента США Дональда] Трампа, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным, и конфликт не возобновится", - пишет портал.