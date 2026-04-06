Киев за неделю в зоне СВО потерял почти 8,9 тыс. солдат и наемников - Марочко
09:20 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне спецоперации, включая иностранных наемников, составили почти 8,9 тыс. человек. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Центр".
"Санитарные и безвозвратные потери противника за минувшую неделю составили около 8 840 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен вооруженным формированиям Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр", действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области", - написал он на своей странице во "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.
По его словам, за неделю бойцы РФ также уничтожили 8 танков, включая танк Abrams, 69 орудий полевой артиллерии, 47 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 158 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, почти 700 различных боевых машин, а также более 2,3 тыс. БПЛА противника.
