США уже потратили более $42 млрд на военную операцию в Иране — портал
10:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная операция в Иране обошлась США более чем в $42,1 млрд за почти 37 дней ведения боевых действий, сообщил портал Iran War Cost Tracker.
Счетчик портала, работающий в режиме реального времени, основан на брифинге Пентагона для Конгресса США 10 марта, на котором утверждалось, что за первые шесть дней ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон потратил $11,3 млрд, и планирует в дальнейшем расходовать еще $1 млрд каждый следующий день конфликта.
- 11:05 06.04.2026
- У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение поверхности Луны — агентство Канады
- 11:00 06.04.2026
- Володин рассказал о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе
- 10:32 06.04.2026
- В Сеуле сочли поездку дочери Ким Чен Ына на танке демонстрацией преемственности власти
- 10:20 06.04.2026
- При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
- 10:05 06.04.2026
- Более 100 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
- 09:32 06.04.2026
- Нефть марки Brent дорожает после выходных
- 09:20 06.04.2026
- Киев за неделю в зоне СВО потерял почти 8,9 тыс. солдат и наемников - Марочко
- 09:05 06.04.2026
- США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня - Axios
- 09:00 06.04.2026
- Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 50 украинских беспилотников
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
