НОВОСТИ

США уже потратили более $42 млрд на военную операцию в Иране — портал

10:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная операция в Иране обошлась США более чем в $42,1 млрд за почти 37 дней ведения боевых действий, сообщил портал Iran War Cost Tracker.

Счетчик портала, работающий в режиме реального времени, основан на брифинге Пентагона для Конгресса США 10 марта, на котором утверждалось, что за первые шесть дней ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон потратил $11,3 млрд, и планирует в дальнейшем расходовать еще $1 млрд каждый следующий день конфликта.

