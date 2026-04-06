Володин рассказал о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе
11:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства, чье решение отказаться от российской энергетики сделало экономику ЕС неконкурентоспособной. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Непрофессиональное, плохо образованное руководство Евросоюза ошибки совершило само. Ему в этом не надо было помогать. Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной. <…> Основываясь на этих, отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе», — написал Володин в своем канале в Max.
По его мнению, при создании ЕС стояла задача взять под тотальный контроль и лишить независимости страны Восточной Европы, которые стали самостоятельными после развала СССР. Это делалось Западом для достижения политических и экономических целей, отметил он. «Для Германии, Франции и Италии это в том числе был выход на новые рынки сбыта, получение трудовых ресурсов. Вложения, которые они делали, субсидируя ЕС, им возвращались с лихвой», — добавил председатель Госдумы.
Однако со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону, подчеркнул Володин. Для решения появившихся проблем Евросоюзу понадобилась Украина, обладающая природными богатствами, обширным рынком сбыта, дешевыми трудовыми ресурсами.
«Это не спасло их положение. Война на Ближнем Востоке увеличила и обострила проблемы в сфере газоснабжения и поставок нефти, показав, насколько ЕС уязвим, а политика его чревата для многих стран-участниц», — написал Володин. Также, отметил он, Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. В результате стоимость энергоресурсов в Европе выросла в марте в 1,5 раза, а ранее конкурентоспособные производства вынужденно переводятся в разные части света, заключил председатель Госдумы.
