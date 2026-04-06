У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение поверхности Луны — агентство Канады

Астронавты космического корабля «Орион» при облете Луны смогут посвятить изучению ее поверхности лишь несколько часов. Об этом говорится в сообщении Канадского космического агентства (ККА).

По его данным, пролет мимо Луны начнется 6 апреля в 14:45 по времени Восточного побережья США (21:45 мск). «Астронавты проведут несколько часов, наблюдая и фотографируя геологические особенности поверхности [Луны], такие как кратеры, [застывшие] древние лавовые потоки и другие формы рельефа, сформированные тектоническими и вулканическими процессами», — сказано в сообщении ККА.

В нем отмечается, что перед полетом астронавты провели соответствующие геологические полевые тренировки в тех частях Исландии и канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где пейзажи максимально похожи на лунные. Собранные ими материалы в дальнейшем должны помочь ученым «понять древние геологические процессы, которые сформировали Луну и нашу Солнечную систему».

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Как ожидается, астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет вокруг Луны на расстоянии около 8 тыс. км от ее поверхности, после чего вернутся на Землю. Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».