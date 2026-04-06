0
0
116
НОВОСТИ

В Сеуле сочли поездку дочери Ким Чен Ына на танке демонстрацией преемственности власти

10:32 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная разведывательная служба Республики Корея (РК) выступила с предположением, что снимки дочери лидера КНДР Ким Чен Ына за рычагами танка призваны подчеркнуть преемственность власти в народной республике. Фотографии 26-летнего Ким Чен Ына на месте механика-водителя впервые появились в СМИ в 2010 году.

«Это отсылка к молодому Ким Чен Ыну, когда тот был наследником», — считают в Национальной разведывательной службе РК. Спецслужба провела закрытый брифинг, содержание которого со ссылкой на депутатов передает агентство Рёнхап.

1 апреля газета «Тона ильбо» обратила внимание, что первые фотографии Ким Чен Ына в танке были опубликованы при схожих обстоятельствах. «До смерти Ким Чен Ира из-за проблем со здоровьем 6 января 2010 года Ким Чен Ын лично управлял танком под присмотром отца. На следующий день фотографии Ким Чен Ына впервые были опубликованы в газете „Нодон синмун“, — пишет журналист газеты „Тона ильбо“. „Но тогда его никто не узнал“, — говорится в статье.

По сведениям издания, визит в танковую часть 1 января 2012 года был «первым официальным мероприятием» Ким Чен Ына после смерти его отца. Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года. В 1960 году Ким Чен Ир вместе с основателем народной республики Ким Ир Сеном посетил танковую часть, это событие считается «началом эпохи Сонгун».

«Вид [дочери Ким Чен Ына], управляющей танком, должен подчеркнуть незаурядные военные способности», — считают в разведке. «В последнее время Ким Чжу Э появляется в основном на мероприятиях военного характера. Это должно развеять скептицизм по поводу женщины-наследницы, а также ускорить формирование образа наследования [власти]», — полагают в Сеуле. Сейчас дочери лидера КНДР, которую зовут Ким Чжу Э, по оценкам, примерно 13 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку