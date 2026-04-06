В Сеуле сочли поездку дочери Ким Чен Ына на танке демонстрацией преемственности власти

Национальная разведывательная служба Республики Корея (РК) выступила с предположением, что снимки дочери лидера КНДР Ким Чен Ына за рычагами танка призваны подчеркнуть преемственность власти в народной республике. Фотографии 26-летнего Ким Чен Ына на месте механика-водителя впервые появились в СМИ в 2010 году.

«Это отсылка к молодому Ким Чен Ыну, когда тот был наследником», — считают в Национальной разведывательной службе РК. Спецслужба провела закрытый брифинг, содержание которого со ссылкой на депутатов передает агентство Рёнхап.

1 апреля газета «Тона ильбо» обратила внимание, что первые фотографии Ким Чен Ына в танке были опубликованы при схожих обстоятельствах. «До смерти Ким Чен Ира из-за проблем со здоровьем 6 января 2010 года Ким Чен Ын лично управлял танком под присмотром отца. На следующий день фотографии Ким Чен Ына впервые были опубликованы в газете „Нодон синмун“, — пишет журналист газеты „Тона ильбо“. „Но тогда его никто не узнал“, — говорится в статье.

По сведениям издания, визит в танковую часть 1 января 2012 года был «первым официальным мероприятием» Ким Чен Ына после смерти его отца. Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года. В 1960 году Ким Чен Ир вместе с основателем народной республики Ким Ир Сеном посетил танковую часть, это событие считается «началом эпохи Сонгун».

«Вид [дочери Ким Чен Ына], управляющей танком, должен подчеркнуть незаурядные военные способности», — считают в разведке. «В последнее время Ким Чжу Э появляется в основном на мероприятиях военного характера. Это должно развеять скептицизм по поводу женщины-наследницы, а также ускорить формирование образа наследования [власти]», — полагают в Сеуле. Сейчас дочери лидера КНДР, которую зовут Ким Чжу Э, по оценкам, примерно 13 лет.