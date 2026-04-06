Более 100 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
10:05 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вылет и прилет 102 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Так, на вылет задержаны 53 рейса: 12 в Москву, пять в Екатеринбург, четыре в Санкт-Петербург, три в Стамбул (Турция), Челябинск, Новосибирск и Казань, два в Уфу и Анталью (Турция), по одному — в Шарм-Эш-Шейх (Египет), Киров, Тюмень, Красноярск, Оренбург, Магнитогорск, Хургада (Египет), Ижевск, Тбилиси (Грузия), Пермь, Самару, Нижний Новгород, Чебоксары, Нижнекамск, Красноярск и Томск.
Задерживается прилет 49 рейсов: шесть из Москвы, четыре из Екатеринбурга, три из Стамбула, Махачкалы, Самары и Грозного, два из Владикавказа, Санкт-Петербурга, Астрахани, Казани, Антальи и Челябинска, по одному — из Минвод, Уфы, Тюмени, Саранска, Сургута, Нальчика, Оренбурга, Перми, Новосибирска, Магнитогорска, Красноярска, Еревана (Армения), Нижнего Новгорода, Чебоксар и Нижнекамска.
Накануне Росавиация ограничивала работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты 6 апреля в 04:23 мск.
