При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

10:20 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко был среди погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Крыму в конце марта. Об этом сообщил губернатор Мурманской области, где базируется флот, Андрей Чибис.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор начал его с минуты молчания в память о погибших в Крыму североморцах.

