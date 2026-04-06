При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко был среди погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Крыму в конце марта. Об этом сообщил губернатор Мурманской области, где базируется флот, Андрей Чибис.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор начал его с минуты молчания в память о погибших в Крыму североморцах.