0
0
150
НОВОСТИ

ФСБ задержала готовившего теракт против высокопоставленного чиновника Курской области

11:20 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, злоумышленник задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 г. р., планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, проживающий в Курской области уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи через Telegram он направил куратору. «Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами», — сообщили в ЦОС. Задержанный дал признательные показания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку