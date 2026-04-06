ФСБ задержала готовившего теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
11:20 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, злоумышленник задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 г. р., планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, проживающий в Курской области уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи через Telegram он направил куратору. «Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами», — сообщили в ЦОС. Задержанный дал признательные показания.
НОВОСТИ
- 12:32 06.04.2026
- Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ
- 12:20 06.04.2026
- Военное дело, которому немцы обучали военных ВСУ, актуально для 45-го года — пленный
- 12:05 06.04.2026
- 11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий
- 12:00 06.04.2026
- РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
- 11:50 06.04.2026
- Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
- 11:38 06.04.2026
- Собянин: Количество занимающихся спортом москвичей увеличилось в разы
- 11:32 06.04.2026
- Судья Верховного суда Попов избран новым председателем ВККС РФ
- 11:05 06.04.2026
- У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение поверхности Луны — агентство Канады
- 11:00 06.04.2026
- Володин рассказал о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе
- 10:32 06.04.2026
- В Сеуле сочли поездку дочери Ким Чен Ына на танке демонстрацией преемственности власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать