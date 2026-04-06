Собянин: Количество занимающихся спортом москвичей увеличилось в разы

В Москве физкультура и спорт уже стали образом жизни миллионов москвичей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 2011 года количество жителей мегаполиса, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, увеличилось в разы. Для того, чтобы у горожан было больше возможностей для тренировок в Москве строятся новые спортивные объекты. «Построили, реконструировали и обновили стадионы, спорткомплексы и десятки тысяч спортплощадок — фактически в каждом дворе появился собственный “спортзал под открытым небом”», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, в 2025 году были обустроены более 800 спортивных площадок. Среди них примерно 50 футбольных полей, более 10 площадок для стритбола, около 140 зон для настольного тенниса, более 100 многофункциональных зон для занятий разными видами спорта, свыше 10 скейт-парков и другие спортивные зоны.

Например, футбольное поле с искусственным газоном и беговой дорожкой вокруг него создано в Зеленом парке на границе районов Новогиреево и Ивановское. В Куркине в парке «Дубрава» обновлена вся спортивная инфраструктура. Там созданы площадки для волейбола и баскетбола с трибунами, размещены столы для пинг-понга, а также зона для занятий воркаутом. В Нагатино-Садовниках в Каширском проезде обновлен корт для большого тенниса, приведен в порядок каток с искусственным льдом, отремонтированы раздевалки, обустроена зона отдыха с навесом. А около станции Кусково четвертого Московского центрального диаметра на улице Новотетерки был создан спорткластер с памп-треком и скейт-парком, а также площадки для стритбола и волейбола. У метро «Домодедовская» вдоль дублера Каширского шоссе обновлены две многофункциональные спортивные зоны, площадку для занятий воркаутом, а около дома 98 (корпус 1) на Каширском шоссе приведено в порядок футбольное поле. Новая спортплощадка создана около транспортно-пересадочного узла «Отрадное» на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской.