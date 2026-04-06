РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
12:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия из-за правовой конструкции вокруг Международной космической станции (МКС) не может сотрудничать со всеми дружественными странами, это определенная дискриминация. Об этом заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Тут еще в чем нюансы. Правовая конструкция вокруг Международной космической станции заключается в том, что из игроков помимо Российской Федерации есть еще Штаты, Япония, Евросоюз и Канада. И у нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: „Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим“. Происходит определенная дискриминация», — сказал Баканов.
Он отметил, что, когда будет развернута Российская орбитальная станция (РОС), РФ не будет «ни у кого ничего спрашивать». «Те, с кем мы работаем, те партнеры, которые захотят подготовить своего космонавта, мы их обязательно подготовим и запустим», — подчеркнул глава Роскосмоса.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать