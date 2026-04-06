11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 11 тысяч из 30 тысяч мобилизуемых на Украине ежемесячно самовольно оставляют части (СОЧ). Об этом сообщил украинский журналист и военнослужащий Павел Казарин.

«Вот у нас государство говорит, что мы ежемесячно мобилизуем 30 тысяч человек. Да, 30 тысяч человек, из них 11 тысяч идет в СОЧ из учебных центров», — сказал он в интервью украинской журналистке Янине Соколовой (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнив, что «в первые месяцы после прибытия в бригаду» самовольно оставляют части «еще немного больше тысячи людей».

Казарин добавил, что из оставшегося числа лишь «10 тысяч остаются на боевых должностях».