Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовые потери экономики Саудовской Аравии, связанные с упущенными доходами и дополнительными расходами на фоне военной операции США против Ирана, превысили $10 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает газета, ущерб связан с ограничениями судоходства в Ормузском проливе, которые негативно сказываются на объемах нефтяного экспорта королевства, с частичным военным ущербом от ответных иранских ударов, а также с отменой крупных международных мероприятий вроде гонки «Формулы-1».

На этом фоне власти страны и крупные государственные компании пересматривают график реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительства новых небоскребов, стремясь сократить свои текущие расходы. Кроме того, как добавляет газета, Саудовская Аравия рассматривает возможность ускоренного наращивания оборонного бюджета, что также потребует перераспределения средств.