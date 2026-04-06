Saudi Aramco подняла майские цены на нефть для Азии до рекордного уровня — Bloomberg

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтяная компания Saudi Aramco повысила цену на основной сорт нефти для майских поставок в Азию до рекордного значения — на $19,5 за баррель выше регионального базового уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о флагманской марке Arab Light. Цена на нее для азиатских покупателей в мае будет на $19,5 за баррель выше базового регионального ориентира. При этом опрошенные Bloomberg трейдеры ожидали еще более значительного роста — около $40.