Saudi Aramco подняла майские цены на нефть для Азии до рекордного уровня — Bloomberg
13:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефтяная компания Saudi Aramco повысила цену на основной сорт нефти для майских поставок в Азию до рекордного значения — на $19,5 за баррель выше регионального базового уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его данным, речь идет о флагманской марке Arab Light. Цена на нее для азиатских покупателей в мае будет на $19,5 за баррель выше базового регионального ориентира. При этом опрошенные Bloomberg трейдеры ожидали еще более значительного роста — около $40.
НОВОСТИ
- 14:12 06.04.2026
- Индия может начать использовать змей и крокодилов для защиты госграницы — СМИ
- 14:00 06.04.2026
- Иран не откроет Ормузский пролив в случае временного перемирия — Reuters
- 13:32 06.04.2026
- Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США — Песков
- 13:13 06.04.2026
- Собянин: Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы
- 13:12 06.04.2026
- В Иране США показали свою уязвимость, заявил Лукашенко
- 12:32 06.04.2026
- Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ
- 12:20 06.04.2026
- Военное дело, которому немцы обучали военных ВСУ, актуально для 45-го года — пленный
- 12:05 06.04.2026
- 11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий
- 12:00 06.04.2026
- РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
- 11:50 06.04.2026
- Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
