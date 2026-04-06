КСИР поразил очередной контейнеровоз, принадлежащий Израилю
16:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) нанесли удар крылатой ракетой по очередному контейнеровозу, связанному с Израилем. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
По его информации, в данный момент судно горит. Данные о местонахождении контейнеровоза агентство не приводит.
