КСИР поразил очередной контейнеровоз, принадлежащий Израилю

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) нанесли удар крылатой ракетой по очередному контейнеровозу, связанному с Израилем. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По его информации, в данный момент судно горит. Данные о местонахождении контейнеровоза агентство не приводит.