Над регионами РФ за ночь сбили 45 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами РФ, из них 19 — над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Владимирской области и по 1 БПЛА — над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.