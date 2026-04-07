НОВОСТИ

Над регионами РФ за ночь сбили 45 украинских БПЛА

09:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами РФ, из них 19 — над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Владимирской области и по 1 БПЛА — над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

НОВОСТИ

10:21 07.04.2026
Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
0
15
10:20 07.04.2026
Средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ в феврале составила 25,6 тыс.
0
21
10:05 07.04.2026
Роскосмос продолжит сотрудничать с США по Российской орбитальной станции — Баканов
0
75
10:00 07.04.2026
«Орион» направляется к Земле после облета Луны — НАСА
0
83
09:32 07.04.2026
Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один в тот же день в Москве
0
153
09:20 07.04.2026
Парламент Вьетнама избрал генсека ЦК КПВ То Лама президентом страны
0
161
09:05 07.04.2026
Подросток ранил учителя у входа в пермскую школу
0
199
22:00 06.04.2026
Трамп заявил о наличии «концепции» самим США взимать плату за проход через Ормузский пролив
0
899
21:10 06.04.2026
Экипаж «Ориона» побил рекорд команды «Аполлона-13», отлетев от Земли в космос дальше всех
0
812
20:35 06.04.2026
Совет мира потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию Газы до конца недели - NYT
0
907

