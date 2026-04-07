Роскосмос продолжит сотрудничать с США по Российской орбитальной станции — Баканов

Роскосмос не планирует прекращать сотрудничество с НАСА по линии Российской орбитальной станции в целях обмена опытом и технологиями, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Это вопрос договоренностей. Если перекрестно, мы — к ним, они — к нам, то почему бы и нет? Посмотреть, как все устроено, перенять друг у друга технологии, опыт. Это же все дискуссионно. Но закрываться точно не хотелось бы ни от кого. Такой задачи нет», — сказал Баканов.