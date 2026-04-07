Почти по всей России наблюдаются неблагоприятные явления на водных объектах — синоптик

10:32 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неблагоприятные явления на водных объектах наблюдаются практически во всех федеральных округах России. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Охват территории невероятный, практически все федеральные округа. На ближайшие трое суток отметка неблагоприятного явления сохранится в Вологодской, Брянской, Курской областях. По ЦФО есть уже в Кировской области и сохранится в ближайшие трое суток. Прогнозируются ее достижения в Нижегородской области, в Оренбургской фактически есть и сохраняется в ближайшие три дня. То же самое по Башкортостану наблюдается», — сказала Макарова.

Она добавила, что аналогичная ситуация прогнозируется в Удмуртии, в Дагестане на реках наблюдается повышенная водность, достижение отметки неблагоприятного явления сохранится в ближайшие трое суток в республиках Северного Кавказа — это Ингушетия, Чеченская Республика и Северная Осетия — Алания.

Также достижение и сохранение отметки неблагоприятного явления прогнозируется во Владимирской, Ивановской, Ярославской и Московской областях, в Мордовии и Алтайском крае.

