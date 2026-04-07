Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля

10:21 07.04.2026

В Москве 11 апреля откроется традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». По словам мэра Сергея Собянина, он будет проводиться на 31 площадке, в парках и на территориях пяти православных храмов. При этом благотворительные организации и волонтеры будут устраивать специальные акции, лекции, мастер-классы для юных гостей, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и ярмарки.

Как отмечает глава города, с 11 по 19 апреля на фестивальных площадках будут открыты «Домики добра» проекта «Москва помогает»: в будние дни — с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00. Там можно будет оставить подарки для участников специальной военной операции и жителей из новых регионов России. Волонтеры примут от горожан средства личной гигиены, носки и стельки, игрушки, книги, настольные игры, школьные принадлежности, и, конечно, же сладости.

Для детей приготовят увлекательные занятия - кулинарные мастер-классы по выпечке куличей, уроки в научной студии и занятия по актерскому мастерству. Творческие студии будут действовать в пятницу с 15:00, а в выходные и праздники — весь день с 13:00 до 19:00.

Состоятся и благотворительные заезды на профессиональных автосимуляторах, причем за каждого участника будет перечислено пожертвование с помощью благотворительного сервиса mos.ru.

Кроме того, 12-19 апреля фестиваль состоится на территории пяти храмов — Храме Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, в Богоявленском соборе в Елохове, в Храмах Воскресения Словущего на Успенском Вражке и Сергия Радонежского в Солнцеве.

