Собянин: Более 10 тыс. школьников примут участие в программе по работе с ИИ

Московские власти совместно со Сбером запускают программу для школьников по работе с искусственным интеллектом (ИИ). В ней смогут принять участие более 10 тыс. учеников 10-х предпрофессиональных IT-классов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в «Школе 21» они будут знакомиться с цифровыми технологиями, промпт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети «ГигаЧат».

«Одна из задач — создать собственного ИИ-помощника для выбора профессии. "Агент-профориентатор" поможет проанализировать навыки и сильные стороны школьника, предложит специализацию и сформирует список подходящих вузов, даст совет по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям», - сообщил глава города.

Как отмечает градоначальник, на онлайн-платформе "Школы 21" школьники будут проходить полный цикл создания продукта и с помощью нейросетей смогут разработать еще одного умного помощника. Например, это может быть агент для подготовки к контрольной работе или докладу, агент-репетитор или агент для психологической поддержки. «Наша задача — дать школьникам навыки, которые будут востребованы на рынке труда. Выпускники школы цифровых технологий от Сбера работают в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах”, - сообщил мэр Москвы.