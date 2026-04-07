Учительница, на которую напал подросток в Пермском крае, скончалась — губернатор

Медикам не удалось спасти учительницу, на которую напал 17-летний подросток в городе Добрянке Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем канале в Max.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал глава региона.