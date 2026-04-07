Учительница, на которую напал подросток в Пермском крае, скончалась — губернатор
11:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медикам не удалось спасти учительницу, на которую напал 17-летний подросток в городе Добрянке Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем канале в Max.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал глава региона.
НОВОСТИ
- 11:32 07.04.2026
- Война в Иране угрожает мировому лидерству США, считает министр обороны Италии
- 11:20 07.04.2026
- В ЕС растет число стран, выступающих за отмену вето при принятии решений — Politico
- 11:18 07.04.2026
- В столице стартовала программа по работе с искусственным интеллектом для школьников
- 11:05 07.04.2026
- В Саудовской Аравии подвергся атаке нефтехимический комплекс — AFP
- 10:32 07.04.2026
- Почти по всей России наблюдаются неблагоприятные явления на водных объектах — синоптик
- 10:26 07.04.2026
- Собянин: Более 10 тыс. школьников примут участие в программе по работе с ИИ
- 10:21 07.04.2026
- Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
- 10:20 07.04.2026
- Средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ в феврале составила 25,6 тыс.
- 10:05 07.04.2026
- Роскосмос продолжит сотрудничать с США по Российской орбитальной станции — Баканов
- 10:00 07.04.2026
- «Орион» направляется к Земле после облета Луны — НАСА
