НОВОСТИ

Учительница, на которую напал подросток в Пермском крае, скончалась — губернатор

11:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медикам не удалось спасти учительницу, на которую напал 17-летний подросток в городе Добрянке Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем канале в Max.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал глава региона.

