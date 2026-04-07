В Саудовской Аравии подвергся атаке нефтехимический комплекс — AFP

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтехимический комплекс компании SABIC в Саудовской Аравии подвергся атаке. Об этом сообщило со ссылкой на очевидца агентство France-Presse (AFP).

«В результате атаки на заводы SABIC в Эль-Джубайле произошел пожар. Взрывы были очень громкими», — сказал источник.