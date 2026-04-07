В ЕС растет число стран, выступающих за отмену вето при принятии решений — Politico

Все больше государств ЕС выступают за жесткие ограничения или отмену права вето при принятии решений, из-за которого одна страна может заблокировать действия всего объединения. Об этом пишет издание Politico.

По его данным, эту группу возглавили Германия и Швеция. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью медиагруппе Funke уже высказался за отмену принципа единогласия в сферах внешней политики и безопасности. По его утверждению, весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого».

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон также ранее заявлял, что европейские лидеры будут обсуждать переход к принципу квалифицированного большинства.

«Сейчас ведутся обсуждения, так как все согласны, что нынешняя система неоптимальна. Но внешняя политика находится в национальном ведении, и здесь не стоит переходить к принципу квалифицированного большинства», — заявил изданию дипломат из страны, выступающей за сохранение права вето.

К таким государствам относятся Франция, Бельгия и ряд менее крупных стран ЕС. Они обосновывают это тем, что право вето отвечает их национальным интересам.