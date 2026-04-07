НОВОСТИ

Война в Иране угрожает мировому лидерству США, считает министр обороны Италии

11:32 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война в Иране ставит под угрозу мировое лидерство США и может повлечь за собой ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью газете Corriere della Sera высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«[Президент США Дональд] Трамп действует, исходя из стремления победить как можно быстрее, в том числе с учетом промежуточных выборов. Эта война [в Иране] ставит под угрозу мировое лидерство США», — сказал министр.

Крозетто считает, что президенту США никто не перечит, и ему не помешало бы иметь «более смелых помощников».

«Я опасаюсь, что и так уже драматическая ситуация может еще ухудшиться. Потому что человечество продемонстрировало, что нет пределов сумасшествию. Такие же люди, как мы, решили закончить конфликт, допустив [ядерную бомбардировку] Хиросимы и Нагасаки. И мы продолжаем обладать ядерным оружием, а те, у кого его нет, пытаются им завладеть. Мы ничему не научились», — отметил итальянский министр.

