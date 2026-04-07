В столице стартовала программа по работе с искусственным интеллектом для школьников

В Москве стартовала программа для учеников 10-х предпрофессиональных ИТ-классов по работе с искусственным интеллектом (ИИ). Ее реализует школа цифровых технологий от Сбера «Школа 21». Программа охватит свыше 10 тыс. учеников московских школ.

«Сегодняшние школьники – это первое поколение, которое живет, развивается и будет работать в мире, где ИИ – партнер и помощник, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – В «Школе 21» мы создали среду, где погружаются в реальный цикл создания цифрового продукта с нейросетью ГигаЧат: от зарождения идеи до совместной доработки на цифровой платформе и презентации решения. Московские школьники научатся целеполаганию, станут авторами и архитекторами цифровых решений. Уверен, полученные навыки пригодятся им в будущей профессии. Именно эти ребята будут формировать технологический суверенитет и развивать экономику страны, управлять целыми экосистемами».

В кампусе «Школы 21» от Сбера школьники познакомятся с цифровыми технологиями, промт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети Сбера ГигаЧат. Ребятам предложат на выбор один из прикладных кейсов, для решения которого им нужно будет создать собственного ИИ-помощника «Агент-профориентатор».

На основе предпочтений школьника по учебным предметам персональный агент поможет ему проанализировать навыки и сильные стороны, подобрать подходящую профессию, дать совет, как выстроить подготовку к единому государственному экзамену и вступительным испытаниям, а также сформирует список подходящих вузов для поступления.

«Москва сегодня – это город, где технологии работают на благо каждого жителя. Мы видим, как стремительно меняется рынок труда, и наша задача – дать школьникам те навыки, которые будут востребованы, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин. – Программа, которую мы запустили – это не только работа с нейросетями. Это возможность для ребят прямо сейчас стать соавторами своей образовательной траектории. Уверен, что подход поможет школьникам осознанно выбрать будущую профессию».

На онлайн-платформе «Школы 21» старшеклассники на практике пройдут полный цикл создания продукта и оценят возможности применения нейросетей в повседневных задачах. Кроме того, ребята разработают еще одного умного помощника на выбор. Так, агент для подготовки мини-доклада поможет собрать всю необходимую информацию и подготовиться к выступлению. Агент для подготовки к контрольной работе будет полезен школьнику в поиске нужных учебных материалов. Агент-репетитор разберет термины, объяснит тему понятиями из учебника и приведет примеры. А агент-навигатор по предмету поможет быстро найти важную информацию по учебной дисциплине.

Также они смогут создать агента для психологической поддержки. Например, агент для общения и саморефлексии задаст нужные вопросы, помогая сформулировать мысли и разобраться в своем состоянии, а также даст поддерживающую обратную связь на ответы. Агент-помощник в подготовке к сложному разговору подскажет, как продумать вопросы, возможные возражения и найти компромисс в диалоге с учителем, родителями или одноклассниками.

Помимо этого, агент-антикризис предложит несколько шагов поддержки, чтобы школьник справился со стрессовыми ситуациями, например, перед контрольной. А агент-мотивационный напарник поддержит в достижении личных целей – занятиях спортом, режиме дня, новых привычках, и поможет не потерять мотивацию. Кроме того, ребята смогут создать агента по собственной идее с уникальным набором функций по итогам продуктового исследования.

Затем школьники доработают созданное решение, настраивая его под свои персональные задачи. Завершением проекта станет презентация своего решения другим ученикам для получения обратной связи и дальнейшего развития помощника.