Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал LCI.

По его данным, машинист погиб, еще 27 человек пострадали. Всего в поезде находились 250 пассажиров. Состав в результате аварии сошел с рельсов. Согласно сведениям Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение поездов в районе катастрофы приостановлено «как минимум до конца дня».

Информацию об аварии подтвердил министр транспорта республики Филипп Табаро, не приведя деталей происшествия.