Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком
12:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал LCI.
По его данным, машинист погиб, еще 27 человек пострадали. Всего в поезде находились 250 пассажиров. Состав в результате аварии сошел с рельсов. Согласно сведениям Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение поездов в районе катастрофы приостановлено «как минимум до конца дня».
Информацию об аварии подтвердил министр транспорта республики Филипп Табаро, не приведя деталей происшествия.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать