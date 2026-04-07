0
0
153
НОВОСТИ

Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком

12:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал LCI.

По его данным, машинист погиб, еще 27 человек пострадали. Всего в поезде находились 250 пассажиров. Состав в результате аварии сошел с рельсов. Согласно сведениям Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение поездов в районе катастрофы приостановлено «как минимум до конца дня».

Информацию об аварии подтвердил министр транспорта республики Филипп Табаро, не приведя деталей происшествия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку