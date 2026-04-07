Пезешкиан заявил, что в числе 14 млн иранцев готов отдать жизнь за свою страну
12:05 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов отдать жизнь за свою страну, как и 14 миллионов иранцев, выразивших готовность пожертвовать собой для защиты исламской республики.
«Более 14 миллионов отважных иранцев уже заявили о своей готовности пожертвовать жизнью ради защиты Ирана. Я тоже был, есть и буду тем, кто готов отдать жизнь за Иран», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
