Пезешкиан заявил, что в числе 14 млн иранцев готов отдать жизнь за свою страну

12:05 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов отдать жизнь за свою страну, как и 14 миллионов иранцев, выразивших готовность пожертвовать собой для защиты исламской республики.

«Более 14 миллионов отважных иранцев уже заявили о своей готовности пожертвовать жизнью ради защиты Ирана. Я тоже был, есть и буду тем, кто готов отдать жизнь за Иран», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

13:12 07.04.2026
Добыча газа в Ираке сократилась вдвое
13:00 07.04.2026
В интересах Польши не участвовать в авантюре США на Ближнем Востоке — вице-спикер Сейма
12:32 07.04.2026
Шохин допустил замедление роста экономики РФ до нуля
12:20 07.04.2026
Порядка 10 человек ранены из-за артиллерийского обстрела ВСУ школы в Запорожской области
12:00 07.04.2026
Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком
11:32 07.04.2026
Война в Иране угрожает мировому лидерству США, считает министр обороны Италии
11:20 07.04.2026
В ЕС растет число стран, выступающих за отмену вето при принятии решений — Politico
11:18 07.04.2026
В столице стартовала программа по работе с искусственным интеллектом для школьников
11:05 07.04.2026
В Саудовской Аравии подвергся атаке нефтехимический комплекс — AFP
11:00 07.04.2026
Учительница, на которую напал подросток в Пермском крае, скончалась — губернатор
