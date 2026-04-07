Порядка 10 человек ранены из-за артиллерийского обстрела ВСУ школы в Запорожской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10 человек пострадали в результате артиллерийского обстрела ВСУ школы в прифронтовом Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Предварительно известно о порядка 10 пострадавших в результате артиллерийского обстрела ВСУ школы в Великой Знаменке Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области», — сказали в оперслужбах.