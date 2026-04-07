Шохин допустил замедление роста экономики РФ до нуля

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существуют риски замедления экономического роста РФ до нулевой отметки, а также ускорения снижения инвестиций в основной капитал. Однако правительство и ЦБ не допустят негативного развития ситуации, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Я думаю, во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту. Ну и, во-вторых, инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем минус 0,5% по прогнозу. Будет до 1,5% [снижение]. Я думаю, что сейчас правительство и Центральный банк видят эти тенденции и не допустят этого», — сказал Шохин.

По его словам, бизнес готов участвовать в подготовке мер по активизации экономического роста.

«Мы готовы подсказывать. Мы уже говорили не один раз, что рост в 2% ВВП — это минимальная граница для того, чтобы решать не новые даже задачи, а те, которые поставлены, в том числе в нацпроектах, во-первых. Во-вторых, сохранить приемлемый темп инвестиций в основной капитал тоже очень важно. Они же были на высоком уровне. Сейчас динамики нет позитивной, хотя общий размер достаточно большой: несколько десятков триллионов рублей. Вроде, цифра большая, но поскольку они в минус уходят, то, безусловно, многие чувствительные отрасли, в том числе такие, как цифровые решения, роботизация, просто ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой, шоковой заморозки», — добавил глава РСПП.