В интересах Польши не участвовать в авантюре США на Ближнем Востоке — вице-спикер Сейма
13:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В интересах Польши не иметь никакого отношения к авантюре США на Ближнем Востоке. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак.
«В интересах Польши, чтобы мы с этой аферой, этой авантюрой не имели ничего общего», — сказал он.
По мнению политика, «в Вашингтоне растет раздражение, связанное с отсутствием четкого результата [в войне с Ираном], который позволил бы закончить эту войну, не потеряв лицо». Поэтому там «идет кастинг на роль козла отпущения» и «ответственность может быть возложена на союзников», вследствие чего «Польша должна соблюдать дистанцию».
Босак обратил внимание на противоречия между предвыборными обещаниями американского лидера Дональда Трампа и его делами. «Вся [его избирательная] кампания была против войны, победил Трамп, который не должен был начинать никакой новой войны. И вот — новая война», — резюмировал Босак.
