Добыча газа в Ираке сократилась вдвое

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство газа в Ираке сократилось вдвое и составляет сейчас около 11,3 тысячи кубометров в сутки. Об этом сообщили телеканалу Al Araby в министерстве электроэнергетики арабской республики.

Согласно заявлению, «зафиксировано снижение добычи газа на 50%, до 400 тысяч кубических футов (около 11,3 тысячи кубометров — прим. ТАСС)».