Добыча газа в Ираке сократилась вдвое
13:12 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство газа в Ираке сократилось вдвое и составляет сейчас около 11,3 тысячи кубометров в сутки. Об этом сообщили телеканалу Al Araby в министерстве электроэнергетики арабской республики.
Согласно заявлению, «зафиксировано снижение добычи газа на 50%, до 400 тысяч кубических футов (около 11,3 тысячи кубометров — прим. ТАСС)».
НОВОСТИ
- 13:00 07.04.2026
- В интересах Польши не участвовать в авантюре США на Ближнем Востоке — вице-спикер Сейма
- 12:32 07.04.2026
- Шохин допустил замедление роста экономики РФ до нуля
- 12:20 07.04.2026
- Порядка 10 человек ранены из-за артиллерийского обстрела ВСУ школы в Запорожской области
- 12:05 07.04.2026
- Пезешкиан заявил, что в числе 14 млн иранцев готов отдать жизнь за свою страну
- 12:00 07.04.2026
- Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком
- 11:32 07.04.2026
- Война в Иране угрожает мировому лидерству США, считает министр обороны Италии
- 11:20 07.04.2026
- В ЕС растет число стран, выступающих за отмену вето при принятии решений — Politico
- 11:18 07.04.2026
- В столице стартовала программа по работе с искусственным интеллектом для школьников
- 11:05 07.04.2026
- В Саудовской Аравии подвергся атаке нефтехимический комплекс — AFP
- 11:00 07.04.2026
- Учительница, на которую напал подросток в Пермском крае, скончалась — губернатор
