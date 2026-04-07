ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 270 военных

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 270 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 175 военнослужащих, «Запад» — свыше 190, «Южная» — до 165, «Центр» — более 360, «Восток» — более 320, «Днепр» — до 60 военнослужащих.