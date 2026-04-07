Россия и США обсуждают продление работы МКС до 2030 года — Баканов

14:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос обсуждает с американскими коллегами продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Год назад, когда я приходил, постоянно был диалог о том, что надо быстрее ускорить завершение работы МКС. И сейчас с нашими американскими коллегами мы обсуждаем, что будем работать минимум до 2028 года, а также может быть даже до 2030-го», — сказал Баканов в рамках марафона «Космос со „Знанием“.

