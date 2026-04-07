Венгрия заключит соглашение о закупке нефти у США во время визита Вэнса — Bloomberg
14:12 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти у США во время визита в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его словам, венгерская компания MOL согласится закупить 500 тыс. тонн примерно за 500 млн долларов. Другие подробности пока не приводятся. Как ожидается, о соглашении будет объявлено во время пресс-конференции вице-президента с премьер-министром Виктором Орбаном.
Главная цель визита вице-президента США в Венгрию — публичное выражение поддержки Орбану накануне парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля. Ранее его открыто поддержал президент Дональд Трамп, которого венгерский премьер — в отличие от других европейских лидеров — поддерживал во время его предвыборных кампаний в Америке.
