Бахрейн изъял пункт о применении силы из проекта резолюции по Ормузскому проливу — AFP
14:32 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бахрейн смягчил формулировки предложенного ранее проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу и исключил из него пункт о возможном применении силы для обеспечения судоходства. Об этом со ссылкой на финальный текст документа сообщило агентство AFP.
Изначально Бахрейн при поддержке других стран Персидского залива и США выдвинул проект документа, который давал бы любому государству право применить силу для разблокирования пролива. Тем не менее, по данным AFP, в ходе обсуждения проекта резолюции свои существенные возражения представили Россия, Китай и Франция. Новые формулировки предполагают «координацию усилий оборонительного характера», которые должны быть «соразмерными обстоятельствам» и направлены на «содействие обеспечению безопасности судоходства».
Ранее 3 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложенный Бахрейном текст резолюции не может быть одобрен Советом Безопасности ООН, поскольку не способствует мирному урегулированию конфликта. В частности, речь шла о недопустимости санкционирования применения силы.
