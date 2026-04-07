Бахрейн изъял пункт о применении силы из проекта резолюции по Ормузскому проливу — AFP

14:32 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бахрейн смягчил формулировки предложенного ранее проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу и исключил из него пункт о возможном применении силы для обеспечения судоходства. Об этом со ссылкой на финальный текст документа сообщило агентство AFP.

Изначально Бахрейн при поддержке других стран Персидского залива и США выдвинул проект документа, который давал бы любому государству право применить силу для разблокирования пролива. Тем не менее, по данным AFP, в ходе обсуждения проекта резолюции свои существенные возражения представили Россия, Китай и Франция. Новые формулировки предполагают «координацию усилий оборонительного характера», которые должны быть «соразмерными обстоятельствам» и направлены на «содействие обеспечению безопасности судоходства».

Ранее 3 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложенный Бахрейном текст резолюции не может быть одобрен Советом Безопасности ООН, поскольку не способствует мирному урегулированию конфликта. В частности, речь шла о недопустимости санкционирования применения силы.

