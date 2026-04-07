Пассажира поезда обвинили в покушении на убийство проводницы под Костромой

Пассажиру, напавшему на проводника и начальника поезда под Костромой, предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — говорится в сообщении.

Нападение на проводницу произошло днем 30 марта во время кратковременной стоянки поезда Челябинск — Санкт-Петербург на станции Поназырево в Костромской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина захотел выйти из вагона, но ему отказали. Он разозлился и вытолкнул проводницу из тамбура скоростного поезда. Женщина упала на щебеночное покрытие между путями и получила травму позвоночника.

По данным правоохранителей, во время движения поезда по территории Поназыревского и Шарьинского районов Костромской области обвиняемый подошел вплотную к начальнику поезда и проявил агрессию в отношении женщины — схватил ее и стал душить, угрожая убийством.

«Мужчина задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователем СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточнили в пресс-службе.