Пассажира поезда обвинили в покушении на убийство проводницы под Костромой
15:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажиру, напавшему на проводника и начальника поезда под Костромой, предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — говорится в сообщении.
Нападение на проводницу произошло днем 30 марта во время кратковременной стоянки поезда Челябинск — Санкт-Петербург на станции Поназырево в Костромской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина захотел выйти из вагона, но ему отказали. Он разозлился и вытолкнул проводницу из тамбура скоростного поезда. Женщина упала на щебеночное покрытие между путями и получила травму позвоночника.
По данным правоохранителей, во время движения поезда по территории Поназыревского и Шарьинского районов Костромской области обвиняемый подошел вплотную к начальнику поезда и проявил агрессию в отношении женщины — схватил ее и стал душить, угрожая убийством.
«Мужчина задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователем СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточнили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 16:12 07.04.2026
- Комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением — Белоусов
- 16:00 07.04.2026
- США нанесли удары более чем по 50 целям на иранском острове Харк — WSJ
- 15:33 07.04.2026
- Белоусов и Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата Москвы
- 15:32 07.04.2026
- Запуски ряда лунных миссий перенесены на более поздний срок - академик РАН
- 15:12 07.04.2026
- В Стамбуле совершено нападение на генконсульство Израиля, трое нападавших ликвидированы
- 14:32 07.04.2026
- Бахрейн изъял пункт о применении силы из проекта резолюции по Ормузскому проливу — AFP
- 14:12 07.04.2026
- Венгрия заключит соглашение о закупке нефти у США во время визита Вэнса — Bloomberg
- 14:00 07.04.2026
- Россия и США обсуждают продление работы МКС до 2030 года — Баканов
- 13:32 07.04.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 270 военных
- 13:12 07.04.2026
- Добыча газа в Ираке сократилась вдвое
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать