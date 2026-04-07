В Стамбуле совершено нападение на генконсульство Израиля, трое нападавших ликвидированы
15:12 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нападение совершено на генеральное консульство Израиля в Стамбуле. Ликвидированы трое нападавших, сообщил телеканал Haberturk.
По его данным, в районе диппредставительства слышны выстрелы.
Другие подробности не сообщаются.
