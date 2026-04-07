Запуски ряда лунных миссий перенесены на более поздний срок - академик РАН
15:32 07.04.2026 Источник: Интерфакс
Запуск трех космических аппаратов "Луна-28", "Луна-29" и "Луна-30" перенесены на 2032-2036 года, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев во вторник.
Чернышев заявил, что российская программа по изучению Луны делится на два этапа: исследования технологий и исследования в месте посадке аппаратов, а также создание элементов лунных баз и "отрыв" от места посадки.
Согласно его презентации, представленной на заседании РАН, запуск аппарата "Луна-29" запланирован на 2032 год, запуск "Луны-28" ожидается в 2036 году, а "Луны-30" - в 2034 годах.
11 августа 2025 года научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый заявил "Интерфаксу", что запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.
26 декабря 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-26" намечается на 2027 год, "Луна-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".
